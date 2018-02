Ukraine schiebt Saakaschwili nach Polen ab

Die Ukraine hat den ehemaligen georgischen Staatschef Michail Saakaschwili nach Polen abgeschoben. Saakaschwili sei illegal aus Polen in die Ukraine eingereist und deshalb dorthin zurückgebracht worden, teilte der ukrainische Grenzschutz gestern mit. Die Ukraine wirft dem staatenlosen Ex-Präsidenten einen Putschversuch vor.

Zuvor war der ukrainische Oppositionspolitiker in Kiew festgenommen worden. Schwerbewaffnete Spezialkräfte führten ihn aus einem Restaurant neben der Zentrale seiner Partei ab, wie örtliche Medien gestern berichteten.

Saakaschwili rechnete mit Abschiebung

Am Vortag hatte der 50-Jährige im georgischen TV-Sender Rustawi-2 über Vorbereitungen zu seiner Abschiebung ins Nachbarland Polen spekuliert. Saakaschwili droht zudem eine Auslieferung an sein Heimatland Georgien. Dort wurde er vor Kurzem in Abwesenheit zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren wegen Machtmissbrauchs verurteilt.

Saakaschwili war bereits im Dezember nach einer Festnahme spektakulär von Demonstranten aus einem Gefangenentransporter befreit worden. Ein kurzzeitig verhängter nächtlicher Hausarrest ist inzwischen ausgelaufen. Saakaschwili ist ein scharfer Kritiker des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm die Organisation regierungsfeindlicher Proteste mit finanzieller Hilfe aus dem Umfeld des 2014 nach Russland geflohenen Präsidenten Viktor Janukowitsch vor.