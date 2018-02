US-Entertainer Vic Damone gestorben

Der US-Entertainer Vic Damone ist tot. Der Sänger, Schauspieler und TV- und Radio-Showmaster starb am Sonntag in Miami, wie gesern bekanntwurde. Der als Vito Rocco Farinola geborene Sohn italienischer Einwanderer erhielt bereits mit 19 Jahren einen Plattenvertrag, seine erste und einzige Billboard-Nummer-eins schaffte er 1949 mit „You’re Breaking My Heart“.

Bis in die späten 60er Jahre veröffentlichte Damone Dutzende Alben, trat in etlichen Musical-Filmen und TV-Shows auf und moderierte eigene Radiosendungen. Anfang der 70er Jahre trat der Sänger dann noch in las Vegas auf, bevor seine Auftritte immer seltener wurden. Insgesamt nahm Damone in seiner Karriere rund 2.000 Songs auf. Der Sänger war fünfmal verheiratet, er hinterlässt drei Töchter und sechs Enkelkinder.