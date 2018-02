Bundesliga: „Kein Lichtblick“ bei Sturm Graz

Der kapitale Fehlstart des Bundesliga-Winterkönigs ins Frühjahr ist perfekt: Sturm Graz hat am Wochenende auch das zweite Match unter Neo-Trainer Heiko Vogel gegen einen Underdog verloren. Auf das 0:1 in Mattersburg folgte nun das 0:1 zu Hause gegen den WAC. „Viel zu leichtfertig“ brachte man sich laut Sportdirektor Günter Kreissl damit in die Bredouille. „Ich habe keinen Lichtblick gesehen“, wählte er deutliche Worte. Vogel wiederum übernahm ausdrücklich die volle Verantwortung für die sportlichen Rückschläge.

