Medien: Straches Kosovo-Zitat durch Originaltext belegt

Das umstrittene Interview von Heinz-Christian Strache (FPÖ) mit der Belgrader Tageszeitung „Politika“ sorgt weiter für Diskussionen. Nachdem ein Sprecher zuerst bestritten hatte, dass der Vizekanzler den Satz „Kosovo ist zweifelsohne ein Teil Serbiens“ gesagt hat, ist im deutschen Original des Interviews die Passage wörtlich zu finden.

Die Tageszeitung „Die Presse“ (Onlineausgabe) berichtete, dass ihr das deutsche Originalzitat wie folgt vorliegt: „Kosovo ist zweifellos ein Teil Serbiens. Die seinerzeitige Anerkennung durch Österreich haben wir heftig kritisiert, sie ist allerdings jetzt Tatsache und kann wohl nicht mehr geändert werden.“ Seitens der Redaktion von „Politika“ wurde der APA bestätigt, dass die Antworten von österreichischer Seite auf Deutsch in schriftlicher Form übermittelt worden waren.

Strache reagiert bei Belgrad-Besuch

Die Passage ist praktisch ident mit einer APA-Übersetzung aus der serbischen Version, die gestern in der serbischen Zeitung erschienen ist. Strache versuchte bei seinem heutigen Besuch in Belgrad, die Aussage abzuschwächen. Er habe lediglich festgehalten, dass das Kosovo nach serbischem Recht nach wie vor Bestandteil Serbiens sei. Diese Einschränkung findet sich in dem deutschen Originaltext des Interviews freilich nicht.

„Die österreichische Regierung hat die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt. Das ist eine Realität und Faktum“, sagte Strache in Belgrad. Realität und Faktum sei aber auch, dass Serbien das Kosovo nach wie vor als Teil Serbiens auch im Sinne der UNO-Resolution 1.244 betrachte. Der Rechtsstatus des Kosovo sei noch immer nicht endgültig geklärt worden, so Strache nach einem Treffen mit dem serbischen Außenminister Ivica Dacic.

Serbien dankt Strache für Position

Dacic bedankte sich bei Strache dafür, dass er „seinen Standpunkt zum Kosovo nicht geändert“ habe, seit er der Regierung angehört. Auf die Kritik an Strache nach dem Interview reagierte Dacic mit Unverständnis. Seiner Meinung nach wurde die Stabilität des Balkans nämlich gerade durch jene Staaten untergraben, die die einseitige Unabhängigkeitserklärung des Kosovo anerkannt haben. Bisher sind das weltweit 116 Länder.

Die Aussage war von EU-Politikern und Vertretern der österreichischen Opposition heftig kritisiert worden. FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl machte gegenüber der APA klar, dass für sie die Anerkennung des Kosovo durch Österreich außer Zweifel steht. „Das ist eine unumstößliche Tatsache, das ist so und kann nicht geändert werden“, so Kneissl.