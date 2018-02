Strache: Kein Schaden für Außenpolitik

Auch am Montag hat das umstrittene Kosovo-Zitat in der Belgrader Tageszeitung „Politika“ von FPÖ-Chef Vizekanzler Heinz-Christian Strache, das „Kosovo ist zweifellos ein Teil Serbiens“, für Aufregung gesorgt. Offenbar ist das Zitat allerdings doch so gefallen: Nachdem ein Sprecher das Zitat am Sonntag dementiert hatte, stellte „Politika“ die auf Deutsch übermittelten Antworten und den Originaltext der APA zur Verfügung. Strache erklärte indes am Montag das Zitat und sieht keinen Schaden für die österreichische Außenpolitik. Der CSU-Politiker und Kosovo-Berichterstatter der EVP im EU-Parlament Bernd Posselt forderte indes den Rücktritt von Strache.

