BUWOG-Prozess: Ex-RLB-OÖ-Vorstand Starzer wird befragt

Der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos) und zahlreiche weitere Angeklagte wird heute wie geplant im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts fortgesetzt. Vergangene Woche fand ferienbedingt keine Verhandlung statt. Diese Woche sind auch morgen und Donnerstag weitere Verhandlungstage angesetzt.

Am 15. Verhandlungstag steht nun die Einvernahme des früheren Raiffeisen-OÖ-Bankers Georg Starzer am Programm. Bisher wurden die Angeklagten Peter Hochegger und Karl Petrikovics befragt, Starzer ist nun der dritte, der ausführlich einvernommen wird. Hochegger und Petrikovics haben ihn in ihren Aussagen zum Privatisierungsverfahren der Bundeswohnungen belastet. Ex-RLB-OÖ-Vorstand Starzer selber weist alle Vorwürfe zurück.