Zugsunglück: Südbahn bleibt unterbrochen

Nach der Kollision zweier Züge in Niklasdorf im Bezirk Leoben in der Steiermark bleibt der Streckenabschnitt zwischen Bruck an der Mur und Leoben bis morgen gesperrt. Die Unfallurasche ist noch unklar. Eine Frau wurde bei dem Unfall getötet.

