SPD-Spitze berät über personelle Aufstellung

Kurz vor dem Mitgliederentscheid über eine neue Große Koalition in Deutschland beraten die SPD-Gremien heute über die personelle Aufstellung der Parteispitze. Präsidium und Vorstand wollten besprechen, wie es nach dem angekündigten Rückzug von Martin Schulz vom Parteivorsitz sowie dessen Verzicht auf den Posten des Außenministers weitergehen solle, kündigte der Generalsekretär der deutschen Sozialdemokraten Lars Klingbeil an. Erwartet wird, dass Fraktionschefin Andrea Nahles schon heute geschäftsführend den Vorsitz übernimmt, sofern die Gremien grünes Licht geben.

Eigentlich war der Wechsel von Schulz zu Nahles erst nach dem Mitgliedervotum geplant, dessen Ergebnis am 4. März bekanntgegeben werden soll. Nach Schulz’ Verzicht auf das Auswärtige Amt Ende vergangener Woche hat die Personaldebatte allerdings eine neue Dynamik bekommen. Es sei notwendig, eine handlungsfähige Parteiführung sicherzustellen, hieß es in der SPD.

Kritik an vorzeitigem Führungswechsel

Kritik gab es am angepeilten Vorgehen. So forderte die Parteilinke Hilde Mattheis ein geordnetes und transparentes Verfahren. In der Partei wird darüber diskutiert, ob der oder die SPD-Vorsitzende per Urwahl bestimmt werden sollte.

Auch der Berliner Regierende Bürgermeister Müller ist offenbar gegen einen vorzeitigen Amtsantritt von Nahles, berichtet die „Berliner Morgenpost“. Nach Müllers Vorschlag soll im Moment lieber einer der Schulz-Stellvertreter kommissarisch den Vorsitz übernehmen. Es gehe jedoch nicht darum, Nahles als Bundesvorsitzende zu verhindern, hieß es.

Juristen in der SPD haben Bedenken gegen eine umgehende kommissarische Übernahme des Parteivorsitzes durch Nahles geäußert. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen, Baumann-Hasske, meinte gegenüber der „Welt“ , dafür gebe es „satzungsmäßig keine Grundlage, dies ist in unseren Statuten nicht vorgesehen.“ Nahles könnte „Entscheidungen von großer Tragweite“, etwa zu den Parteifinanzen, „auf dieser Basis keinesfalls treffen“.