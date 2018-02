USA - Russland: Häkelei mit Straßennamen

Die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Russland sind spätestens seit der offensichtlichen Einmischung Moskaus in die US-Präsidentschaftswahl an einem Tiefpunkt. Für etwas Kalter-Krieg-Humor muss trotzdem Zeit sein, denken sich offenbar Politiker hüben wie drüben.

Moskau reagierte nun jedenfalls auf eine Initiative Washingtons und plant, jene Straße, in der sich die US-Botschaft befindet, umzubenennen - in Nordamerika-Sackgasse 1. Die zuständige Kommission der Moskauer Stadtverwaltung will über den Umbenennungsvorschlag des rechtsgerichteten Abgeordneten Michail Degtjarow laut dessen Angaben noch in diesem Monat beraten.

Begonnen hatte freilich der Stadtrat von Washington DC, der jenen Teil der Wisconsin Avenue, wo sich die russische Botschaft befindet, in „Boris Nemtzov Plaza“ änderte - in Erinnerung an den charismatischen Oppositionspolitiker, der 2015 in unmittelbarer Nähe des Kreml auf offener Straße ermordet worden war.

Gleichgewicht des Schreckens

Die „New York Times“ erinnern die Umbenennungsinitiativen an die Zeiten des Kalten Krieges. Denn bereits in den 1980er Jahren sei der Platz vor der russischen Botschaft als Würdigung für den Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow in „Sakharov Plaza“ umbenannt worden.

Eine ähnliche Häkelei gab es zuletzt auch mit China. Im Kongress wurde vorgeschlagen, die Straße, an der die chinesische Botschaft liegt, nach dem Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo zu benennen. Peking drohte daraufhin, seinerseits die Adresse der US-Botschaft nach dem Whistleblower Edward Snowden zu benennen. Das Gleichgewicht des Schreckens wirkte - die Initiative schlief ein.