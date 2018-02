Südkorea: 20 Jahre Haft für Vertraute von Park

In der Korruptionsaffäre um Südkoreas ehemalige Präsidentin Park Geun Hye hat ein Gericht in Seoul deren Vertraute Choi Soon Sil zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Choi wurde heute des Machtmissbrauchs, der Korruption und der Einmischung in staatliche Angelegenheiten für schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine 25-jährige Haftstrafe gefordert.

Die langjährige Vertraute der abgesetzten Präsidentin war angeklagt, mit Parks Einverständnis hohe Bestechungsgelder von südkoreanischen Unternehmen wie Samsung kassiert zu haben. Sie soll ihre langjährigen Beziehungen zur Staatschefin ausgenutzt haben, um insgesamt 77,4 Milliarden Won (rund 64 Mio. Euro) an Spendengeldern für ihre Stiftungen einzutreiben und sich dabei persönlich zu bereichern.

Choi hatte in allen 18 Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Park steht ebenfalls wegen Machtmissbrauchs, Bestechung und Nötigung vor Gericht. Wann es in ihrem Marathonverfahren zu einem Urteil kommt, ist unklar.