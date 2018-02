Neujahr in China: Größte Reisewelle der Welt

Vor dem bevorstehenden Neujahrsfest hat in China die größte Reisewelle der Welt Fahrt aufgenommen. Millionen Reisende sind auf dem Weg in ihre Heimatprovinzen, um dort am Donnerstag mit ihren Familien den Beginn des Jahres des Hundes zu feiern, das laut dem chinesischem Mondkalender am 16. Februar beginnt.

Behörden rechneten während der Zeit um das Neujahrsfest mit insgesamt 2,98 Milliarden Auto-, Bahn- und Flugzeugreisen. Gerechnet wurde mit 8,8 Prozent mehr Bahnfahrten und einem Anstieg um zehn Prozent bei den Flugreisen. Reisen mit dem eigenen Auto könnten laut der Vorhersage dagegen erstmals zurückgehen.

Wichtigster Feiertag des Jahres

Mit einem Rekord sei bei Urlaubsreisen zu rechnen: Rund 6,5 Millionen Chinesen haben in der 40-tägigen Periode um das Neujahrsfest Reisen in andere Länder geplant. Vorausgesagt wurde auch, dass Reisende während des Frühlingsfests bis zu 476 Milliarden Yuan (61,5 Mrd. Euro) ausgeben werden - ein Anstieg um 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das Neujahrsfest ist in China der wichtigste Feiertag des Jahres. Es wird durch den Mondkalender bestimmt und fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum. Am letzten Tag des alten Jahres versammelt sich traditionell die ganze Familie zu einem gemeinsamen Essen. Auf das sich daran eigentlich anschließende Feuerwerk müssen zumindest die Menschen in der Hauptstadt Peking in diesem Jahr verzichten. Aus Angst vor Smog und Verletzungen untersagte die Stadtregierung Böller und Raketen im Stadtgebiet.