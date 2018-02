Frühere HDP-Vorsitzende in Türkei festgenommen

Die frühere Vorsitzende der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP), Serpil Kemalbay, ist wegen Kritik an der türkischen Offensive im nordsyrischen Afrin festgenommen worden. Die Polizei habe Kemalbay heute vor ihrem Haus in der Hauptstadt Ankara verhaftet, teilte ein HDP-Vertreter mit.

Die HDP ist die einzige Partei in der Türkei, die sich offen gegen die türkische Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) im syrischen Afrin gestellt hat. Hunderte Mitglieder wurden nach Angaben der Partei wegen Kritik an dem Militäreinsatz festgenommen.

Kemalbay war erst am Sonntag auf einem Parteitag in Ankara als Kovorsitzende von Pervin Buldan abgelöst worden. Sie war im Mai an die Spitze der Partei gewählt worden, nachdem die damalige Kovorsitzende Figen Yüksekdag nach einer Verurteilung wegen Terrorvorwürfen ihr Parlamentsmandat verloren hatte.