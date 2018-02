Brand in NÖ: Ein Toter, zwei Vermisste

In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Obergänserndorf im Bezirk Korneuburg (Niederösterreich) stehen derzeit zwei Lagerhallen in Vollbrand. Zwei Personen werden derzeit vermisst, eine dritte konnte nur noch tot geborgen werden.

