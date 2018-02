Schulz kündigt sofortigen Rückzug an

Martin Schulz hat am Dienstag seinen Rückzug als Parteichef der SPD angekündigt - mit sofortiger Wirkung. Das Präsidium schlug die bisherige Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles als dessen Nachfolgerin vor, die Entscheidung erfolgte laut Schulz einstimmig. Sie soll am Parteitag im Frühjahr die SPD übernehmen. Bis dahin wird als interimistischer Chef der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz die Geschicke der SPD leiten. Schulz zog nach parteiinterner Kritik die Notbremse. Nahles soll nun die in nach aktuellen Umfragen stark angeschlagene Partei wieder auf Kurs bringen.

