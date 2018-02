Drei Tote: Suche nach Brandursache in Niederösterreich

Die Löscharbeiten nach dem verheerenden Großbrand in Obergänserndorf (Niederösterreich) haben heute in der Früh angedauert. Drei Personen kamen in den Flammen ums Leben. Nun beginnt die Suche nach der Brandursache.

Mehr dazu in noe.ORF.at