Mann im Streit mit Messer niedergestochen

Ein Streit zwischen mehreren Männern in Bruck an der Mur (Steiermark) ist gestern eskaliert. Dabei erlitt ein 27 Jahre alter Mann mehrere Stichverletzungen und musste noch am Abend notoperiert werden. Die Polizei spricht von Mordversuch.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at