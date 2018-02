Australische Schülerin entdeckte Schlange im Rucksack

Eine australische Schülerin hat während der Mittagspause in ihrem Rucksack eine Giftschlange entdeckt. Bei dem Tier handelte es sich um eine Rotbäuchige Schwarzotter (Pseudechis porphyriacus), die bis zu drei Meter lang werden kann.

Die Schlange maß allerdings nur 60 Zentimeter, wie die Behörden im Bundesstaat Queensland heute mitteilten. Die Art gilt als eher beißfaul.

Die Schlange kroch der Schülerin über die Hand. Einer Lehrerin gelang es dann, den Reißverschluss des Rucksacks wieder zuzumachen. Schließlich wurde das Tier von einer professionellen Schlangenfängerin in Empfang genommen. „Bisher ist noch niemand in Australien an einem Biss der Rotbäuchigen Schwarzotter gestorben. Aber ihr Gift kann beim Menschen zu schwerer Übelkeit führen“, sagte Lana Field von den „Snakecatchers Brisbane“ („Brisbanes Schlangenfänger“).