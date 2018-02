Zusätzliche Stellen sollen kommen

Die Regierung plant, die Polizei aufzustocken. In den nächsten Jahren sollen zusätzlich rund 2.100 Stellen dazukommen, insgesamt 4.100 neue Beamte. Das gaben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Mittwoch bekannt. Die Neuaufstellung der Polizei war notwendig geworden, da rund ein Drittel der Beamten in den nächsten zehn Jahren in Pension gehen wird. Die Aufstockung wird dadurch ermöglicht, dass die neuen Beamten auf Ausbildungsplanstellen geschult werden - was bisher nicht möglich war. Einen Beschluss dazu gab es allerdings noch nicht.

Lesen Sie mehr …