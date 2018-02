Sex erpresst: Druck auf Oxfam wächst

Der Druck auf die Hilfsorganisation Oxfam in dem vergangene Woche aufgedeckten Skandal um sexuelle Übergriffe wächst. Immer mehr Details und Vorwürfe werden bekannt. So sollen laut der ehemaligen Topmanagerin der NGO, Helen Evans, Frauen zu Sex gegen Hilfsleistungen gezwungen und so deren Notlage ausgenutzt worden sein, wie Evans gestern ihrem ehemaligen Arbeitgeber vorwarf. Großbritannien und die EU wollen nun der Organisation Geld streichen.

