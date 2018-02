Südafrikas Parlament plant Misstrauensvotum gegen Zuma

Die südafrikanische Regierungspartei Afrikanischer Volkskongress (ANC) will den umstrittenen Präsidenten Jacob Zuma schon morgen mit einem Misstrauensvotum absetzen. Die Partei habe eine entsprechende Abstimmung im Parlament beantragt, sagte der Schatzmeister des ANC, Paul Mashatile, heute in Kapstadt.

Wenn der oberste Richter des Landes verfügbar sein sollte, könne dann auch sofort der neue Präsident vereidigt werden, hatte zuvor schon der ANC-Fraktionsvorsitzende Jackson Mthembu mitgeteilt. Der ANC will den Parteichef Cyril Ramaphos, der seit 2014 Vizepräsident unter Zuma war, zum neuen Staatschef wählen. Im Parlament verfügt der ANC über eine komfortable Mehrheit.

Zuma sieht keinen Grund für Rücktritt

Zuma selbst sieht trotz der Rücktrittsaufforderung seiner Partei keine klaren Gründe für ein vorzeitiges Ende seiner Amtszeit. „Niemand hat mir eine Erklärung gegeben, was ich getan haben soll. Ich finde das unfair, sehr unfair“, so Südafrikas Präsident in einer zuvor nicht angekündigten Liveübertragung im staatlichen Fernsehen.

Günstling von Zuma verhaftet

Unterdessen zieht sich die Schlinge um Vertraute des umstrittenen Präsidenten zu. Schwer bewaffnete Polizisten riegelten heute in Johannesburg das Luxusanwesen des mit ihm verbündeten Gupta-Clans ab.

Die Spezialeinheit für organisierte Kriminalität nahm bei der Durchsuchung des Anwesens in Johannesburg drei Personen fest; das sagte Polizeisprecher Hangwani Mulaudzi. Darunter soll Medienberichten zufolge auch einer der drei Gupta-Brüder sein. Zwei weitere Verdächtige versprachen, sich zu stellen, so Mulaudzi.

Es war zunächst unklar, ob das Vorgehen der Polizei in Zusammenhang mit Zumas bevorstehendem Rücktritt steht. Bis zum Termin vor dem Haftrichter könne auch der Grund für die Durchsuchung nicht genannt werden, so Mulaudzi.