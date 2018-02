Juncker „träumt“ von Zweikammersystem in EU

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will für eine bürgernähere EU und mehr Mitbestimmung der Wähler sorgen. „Ich hätte gerne, dass in einer irgendwie absehbaren Zeit dafür gesorgt wird, dass wir ein Zweikammersystem in Europa haben“, sagte der Luxemburger heute in Brüssel. Es sollte aus dem Rat der Mitgliedsstaaten und dem Europaparlament bestehen.

Der Präsident der EU-Kommission und vielleicht auch der Ratspräsident könnten Juncker zufolge dann in einer direkten Wahl vom Bürger bestimmt werden. Er wisse jedoch, dass das nicht vor der Europawahl im Frühjahr 2019 umsetzbar sei. „Wenn es um Institutionen geht, (...) dann bin ich auch nicht frei von Träumen. Aber ich bin kein Träumer.“ Langfristig sprach er sich auch dafür aus, sein Amt mit dem des Ratspräsidenten zu verschmelzen und so für einen einzigen EU-Präsidenten zu sorgen.

„Das wäre ein Desaster“

Juncker verwies auf die gute Freundschaft, die ihn mit EU-Ratspräsident Donald Tusk verbindet. Nicht vorstellbar sei diese Doppelspitze allerdings bei einem offenen Konflikt - das wäre ein Desaster, ein Alptraum, wie Juncker sagte.

Ein klares Bekenntnis gab Juncker schließlich zum Thema „Spitzenkandidat und seine Folgen“ ab, das ebenfalls in der EU-Kommission zur Debatte stand. So will Juncker das 2014 eingeführte System auch bei der im nächsten Jahr anstehenden EU-Wahl beibehalten. Damals stellten die Parteien erstmals Spitzenkandidaten mit der Aussicht auf das Amt des mächtigen Kommissionschefs auf.

„Ich war das Versuchskarnickel“

„Ich war 2014 ja das Versuchskarnickel“, so Juncker, der damals als Spitzenkandidat der Fraktion der Europäischen Volksparteien (EVP) ins Rennen ging und dann auch Präsident der EU-Kommission wurde. Juncker zufolge sollten die einzelnen Fraktionen nun so schnell wie möglich, „am besten noch in diesem Jahr“, ihre Spitzenkandidaten festlegen. „Die Bürger wollen nicht die Katze im Sack kaufen.“

Juncker zeigte sich zudem überzeugt, dass eine frühe Festlegung auf die Spitzenkandidaten auch die europäische Debatte bereichern würde. Er verwies darauf, dass der Kommissionspräsident ungeachtet des Spitzenkandidatensystems noch vom EU-Rat und dem EU-Parlament gewählt werden müsse, auch dafür müsse er sich „tugendhaft bewerben“. Wert legte Juncker auf die Feststellung, dass er zwar als Kandidat der EVP gewählt wurde, nun aber nicht Kommissionspräsident der EVP, sondern aller sei.

Weiter „Sympathie“ für transnationale Listen

Der EU-Kommissionspräsident erwartet beim Thema Spitzenkandidaten nun auch die Zustimmung vom EU-Rat und somit der Mitgliedsländer. Gelegenheit zur Debatte gibt es für die Staats- und Regierungschefs bereits nächste Woche bei einem informellen Treffen des Europäischen Rates. Zumindest für die nächste EU-Wahl bereits vom Tisch ist die von Juncker unterstützte Idee von EU-weit antretenden Listen.

Das EU-Parlament stimmte zuletzt gegen diesen Vorstoß - Juncker hegt dennoch weiter „Symphathie“ für transnationale Listen und äußerte nun die Hoffnung, dass das Thema nicht gänzlich aus der politischen Debatte verschwindet.