BUWOG-Prozess: Starzer dementiert Petrikovics-Aussagen

Der frühere Raiffeisen-Banker Georg Starzer hat heute im BUWOG-Prozess die ihm von Richterin Marion Hohenecker vorgehaltenen Aussagen von Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics entschieden dementiert. „Das ist alles erlogen“, „konstruiert“, „erfunden“, sagte Starzer mehrmals. Er habe nie eine Provision für den Lobbyisten Peter Hochegger vereinbart und auch keine gezahlt.

Petrikovics hingegen hatte in seinen Einvernahmen von Anfang an, also seit 2009, angegeben, dass Starzer der Millionenprovision für Hochegger zugestimmt habe. Es sei mit Starzer mündlich vereinbart worden, dass die RLB OÖ bzw. die übrigen Konsorten die halbe Provision Hocheggers übernehmen. Starzer stellte die Angaben von Petrikovics entschieden in Abrede: „Das stimmt alles nicht, es gab keine Vereinbarung.“

Auch Fragen zu Scharinger

Die Richterin fragte Starzer auch nach dem mitangeklagten Ex-RLB-OÖ-Generaldirektor Ludwig Scharinger, der aus gesundheitlichen Gründen nicht am Prozess teilnehmen kann, weil er für verhandlungsunfähig erklärt worden ist. Scharinger sei schwer krank, seit dessen Pensionierung vor sechs Jahren im Jahr 2012 habe er ihn kaum getroffen, sagte Starzer.

Nachdem Starzer heute Petrikovics als „Alleinherrscher“ bezeichnet hatte, wollte Richterin Hohenecker wissen, ob Scharinger die gleiche Rolle bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich innehatte. Replik von Starzer: „Nicht in dieser Intensität“.

Scharinger spielte eine Rolle im Verhältnis zum Land Kärnten. Dieses hatte ein Vorkaufsrecht auf die Villacher Eisenbahnerwohnnungsgesellschaft (ESG). Zwischen dem zweiten Angebot und dem Zuschlag habe der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider Scharinger angerufen, und wissen wollen, was mit den Villacher Wohnungen geschehe.

Scharinger habe Haider versichert, dass er die Wohnungen auch nach dem Bieterverfahren kaufen könne - zum Einstandspreis. Dafür werde er sich bei seinen Mitgesellschaftern einsetzen. Kärnten verzichtete bei der Privatisierung der Bundeswohnungen auf sein Vorkaufsrecht für die ESG.