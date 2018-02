Opposition in Israel fordert Netanjahus Rücktritt

Nach einer Anklageempfehlung der israelischen Polizei wegen Korruption gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu werden Forderungen nach seinem Rücktritt lauter. „Die Ära Netanjahu geht zu Ende“, sagte der Vorsitzende der oppositionellen Arbeitspartei, Avi Gabai. „Netanjahu ist seines Amtes nicht würdig und muss zurücktreten“, sagte Gabai der Nachrichtenseite Ynet heute.

Nach gut einjährigen Ermittlungen hatte Israels Polizei gestern Abend eine Anklage wegen Korruption gegen Netanjahu empfohlen. Es seien ausreichend Beweise für Bestechlichkeit, Betrug und Untreue in zwei Fällen gesammelt worden, teilte ein Sprecher mit.

Netanjahu wies die Vorwürfe als „absurd“ zurück. Er hoffe auf einen Sieg auch bei der nächsten Wahl, die Ende 2019 ansteht. Netanjahu ist seit 2009 durchgängig im Amt, es ist seine vierte Amtszeit als Regierungschef.

Nächste Entscheidung könnte dauern

Die Entscheidung über eine Anklage liegt nicht bei der Polizei, sondern bei der Staatsanwaltschaft. Eine Entscheidung derselben könnte sich aber laut israelischen Medienberichten bis zu ein Jahr hinziehen.

Unklar ist, ob Netanjahu bis dahin politisch überlebt. Unmittelbar dürfte seine Koalition nicht in Gefahr sein. Einer seiner wichtigsten Koalitionspartner kündigte bereits an, die Entscheidung der Staatsanwaltschaft abwarten zu wollen.

Wenn allerdings in den nächsten Wochen Details der polizeilichen Untersuchung via Medien an die Öffentlichkeit geraten, könnte der Druck auf Netanjahu und die Koalition auch deutlich steigen.

Seit Längerem unter Druck

Der Regierungschef steht wegen der Korruptionsermittlungen schon seit Langem unter Druck. Laut Medienberichten soll der befreundete israelische Hollywood-Produzent Arnon Milchan Netanjahu und dessen Frau Sara über Jahre Zigarren und Champagner geliefert haben. Es handle sich um illegale Schenkungen. Im Gegenzug soll Netanjahu etwa Milchan dabei geholfen haben, ein neues US-Visum zu erhalten.

Außerdem soll Netanjahu versucht haben, unrechtmäßig Einfluss auf die Medienberichterstattung zu nehmen. Dabei soll er sich darum bemüht haben, sich in einem Deal mit einem Medienmogul eine positivere Berichterstattung in der regierungskritischen Zeitung „Jediot Achronot“ zu sichern. Israelische Medien veröffentlichten Mitschnitte von den Gesprächen.