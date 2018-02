Geberstaaten sichern Irak Milliardenhilfen zu

Zum Abschluss der Konferenz zum Wiederaufbau des Irak haben die Teilnehmerstaaten Milliardenhilfen zugesagt. Die EU kündigte heute Investitionen im Volumen von 400 Millionen Euro an. Konferenzgastgeber Kuwait, Saudi-Arabien und andere Golfstaaten sowie die USA sagten Investitionen und Kredite von mehreren Milliarden Dollar zu.

An der dreitägigen Konferenz nahmen seit Montag Hilfsorganisationen, Regierungsvertreter und Unternehmen teil. Internationale Hilfsorganisationen haben dem Irak bisher 330 Millionen Dollar zugesichert. Nach mehr als drei Jahren Krieg gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) benötigt der Irak nach eigenen Angaben insgesamt etwa 88 Milliarden Dollar, um der Wirtschaft und Infrastruktur in dem zerstörten Land wieder auf die Beine zu helfen. Vor allem Wohnungen müssen dringend gebaut werden.