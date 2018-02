Schuldsprüche in Wiener Terrorprozess

Im Prozess rund um eine Splittergruppe der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Österreich sind am Straflandesgericht Wien heute drei Männer schuldig gesprochen worden. Sie sollen Überfälle und Anschläge in Österreich geplant haben.

