Regierung lässt Verfassungsgericht warten

Die ursprünglich für heute erwartete Nominierung eines neuen Präsidenten und Vizepräsidenten für den Verfassungsgerichtshof wurde vertagt. So dürfte Vizepräsidentin Brigitte Bierlein, die interimistisch den mit Jahreswechsel ausgeschiedenen Präsidenten Gerhart Holzinger ersetzt, von der Regierung als erste Frau an der Spitze des VfGH nominiert werden. Nicht einig scheint sich die Regierung zu sein, was die Wünsche des Koalitionspartners FPÖ betrifft.

Hoffnung auf Bewegung im Fall Yücel

Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel könnte schon bald aus der Haft entlassen werden. Dafür sprach sich der türkische Ministerpräsident Yildirim aus. Yücel sitzt seit einem Jahr ohne Anklage in der Türkei in Haft. Dazu in der ZIB2 ein Redaktionskollege von Deniz Yücel, „Welt“-Journalist Daniel-Dylan Böhmer.

Manfred Flügge über sein neues Buch “Stadt ohne Seele”

Von Karl Kraus stammt der Satz: „Nirgendwo auf der Welt erlebt sich das Ende so anschaulich wie in Österreich.“ Dieser Meinung ist auch der deutsche Autor Manfred Flügge. Von ihm erscheint dieser Tage ein Buch über den sogenannten „Anschluss“ 1938 unter dem Titel „Stadt ohne Seele“.

Politischer Aschermittwoch mit Strache in Ried

Seit 1992 findet in Ried der politische Aschermittwoch der FPÖ statt. FPÖ-Chef Heinz Christian Strache hält seit 12 Jahren Reden in Ried, diesmal zum ersten Mal auch als Vizekanzler. Die ZIB2 mit einem Live-Bericht.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild