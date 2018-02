Testbetrieb für berittene Polizei startet 2019

Der Testbetrieb für die berittene Polizei in Wien wird vermutlich im Frühjahr 2019 starten. Das kündigte Peter Goldgruber vom Innenministerium in „Wien heute“ an. Im heurigen Sommer wird bereits mit der Auswahl der Pferde begonnen.

