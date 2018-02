Olympia: Langläuferin Stadlober wieder in Top Ten

Teresa Stadlober ist auch in ihrem zweiten Bewerb in die Top Ten gelaufen. Die Salzburgerin kam heute über 10 km Skating auf den neunten Platz, nachdem sie zum Auftakt im Skiathlon Siebente geworden war. Gold holte die Norwegerin Ragnhild Haga, Silber ging an Charlotte Kalla (SWE), Bronze teilten sich Marit Björgen (NOR) und Krista Pärmäkoski (FIN).

