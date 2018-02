Australien: Premier verbietet Ministern Sex mit Mitarbeitern

Aus Anlass eines aktuellen Falls, der die Koalitionsregierung in Australien in Turbulenzen gebracht hat, hat der konservative australische Premier Malcom Turnbull heute eine ungewöhnliche Direktive ausgegeben: Regierungsmitglieder dürfen ab sofort keine sexuellen Beziehungen zu Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen haben.

Das teilte Premier Turnbull in einer Pressekonferenz mit. Anlass ist der Vizepremier, Barnaby Joyce, von der ebenfalls konservativen National Party, die Teil der Regierungskoalition ist. Joyce hat eine Beziehung mit einer seiner früheren Mitarbeiterinnen, Vikki Campion, die in der Folge zwei andere Regierungsjobs erhielt. Sie leben zudem in einer Wohnung zusammen, die dem Geschäftsmann und Wahlkampfunterstützer Greg Maguire gehört - ohne dafür Miete zu zahlen.

LIVE now making a statement from Parliament House https://t.co/JGgQXBtFAn — Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) 15. Februar 2018

Misstrauensvotum im Parlament

Die Opposition hatte heute eine Abstimmung im Parlament erzwungen, in der Joyce zum Rücktritt aufgerufen wurde. Doch die Koalitionsparteien hielten dagegen, und Joyce überstand das De-facto-Misstrauensvotum knapp.

In Reaktion auf die Ereignisse verteidigte Turnbull seinen Koalitionspartner, kündigte aber an, dass dieser nächste Woche Urlaub nehmen werde und daher nicht Turnbull, der ins Ausland reist, als Premier vertreten wird. Außerdem kündigte Turnbull die Richtlinie für Regierungsmitglieder an, die sexuelle Beziehungen zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern künftig untersagt.