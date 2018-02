Brenner: Italiens Verkehrsminister gegen Blockabfertigung

Italiens Verkehrsminister Graziano Delrio hat sich über Pläne zur Lkw-Blockabfertigung, die den Schwerlastverkehr von Deutschland kommend durch Tirol auf 250 bis 300 Fahrzeuge pro Stunde dosieren soll, zutiefst besorgt gezeigt.

„Gefährliche Auswirkungen“

Diese Maßnahme würde den Vereinbarungen beim Brenner-Treffen in München am 5. Februar widersprechen, so Delrio in einer Presseaussendung. „Einseitige Maßnahmen“ würden den italienischen Unternehmen und der Wirtschaft einen schweren Schaden zufügen. Sie hätten zudem „gefährliche Auswirkungen“ auf die Umwelt und auf den Verkehr auf italienischem Gebiet, kritisierte Delrio.

Der italienische Frächterverband Conftrasporto begrüßte Delrios Worte. Einseitige Schritte Tirols seien unannehmbar. Beim Brenner-Treffen in München sei beschlossen worden, dass Maßnahmen zur Verkehrseinschränkung gemeinsam getroffen werden sollten, hieß es in einer Presseaussendung.

Hofer wandte sich mit Brief an EU-Kommissarin

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hatte sich gestern in Sachen Brenner-Transit mit einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc gewandt. Darin schrieb Hofer etwa, dass „auch die Frage der Einführung einer Obergrenze an Lkw-Fahrten über betroffene Alpenübergänge“ in Betracht gezogen werden müsse. Die Verkehrszunahmen der letzten Monate und Jahre auf dem Brenner bezeichnete er als dramatisch.

Auch wenn eine solche Obergrenze „auf Basis der geltenden gemeinschaftsrechtlichen und internationalen Vorschriften schwierig zu realisieren ist“, dürften Überlegungen im Hinblick auf eine zahlenmäßige Begrenzung der durch sensible Gebiete wie die Alpen geführten Fahrten, etwa im Sinne des Instruments einer Alpen-Transitbörse, „kein Tabu“ sein, so Hofer weiter.

Der Verkehrsminister appellierte an die „EU-Kommission als Initiatorin für die europäische Gesetzgebung, auf eine EU-weite Lösung hin zu arbeiten, die wirksame Reduktionen der Lkw-Fahrten erlaubt“. Der Transit über den Brenner habe jedenfalls „ein Ausmaß erreicht, das unmittelbar wirksame und zielgerichtete Maßnahmen absolut notwendig und unumgänglich macht“.