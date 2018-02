Rund 2.000 Jahre alte Kamelskulptur gefunden

Archäologen haben in Saudi-Arabien eine in Sandstein gehauene Kamelskulptur entdeckt. Das Felsbild dürfte rund 2.000 Jahre alt sein und könnte den Wissenschaftlern zufolge als heiliger Platz oder als Markierung in einer sonst nicht unterscheidbaren Landschaft gedient haben.

Kamele sind in dieser Region in der Kunst seit Jahrhunderten weit verbreitet. Doch die Forscher stellten in diesem Fall herausragendes technisches Geschick fest. Es zeige die große Bedeutung dieser Skulptur für die umliegenden Bewohner, schrieben die Archäologen in dem Fachmgazin „Antiquity“. Die Entdeckung sei „wahrlich einzigartig“, so einer der Autoren.