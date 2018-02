BUWOG-Prozess: Starzer weiter im Fokus

Der ehemalige Raiffeisenlandesbank-Oberösterreich-Vorstand Georg Starzer wird heute den dritten Tag in Folge im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos), Starzer und weitere Angeklagte befragt.

APA/Georg Hochmuth

Nachdem zwei Tage lang Richterin Marion Hohenecker den Banker in die Zange genommen hat, sind jetzt die Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk am Wort. Beide hatten ausgesagt, dass Starzer von Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics über die Höhe der nötigen Kaufsumme für den Kauf der BUWOG informiert wurde und auch in die Provisionszahlung in Höhe von 9,6 Mio. Euro an den Lobbyisten Peter Hochegger eingebunden war - was Starzer gestern als „Lüge“ bezeichnete.

Scharinger: Starzer operativ involviert

Belastet wurde Starzer auch von seinem ehemaligen Chef, dem früheren RLB-OÖ-Boss Ludwig Scharinger, der ebenfalls angeklagt, aber nach einem schweren Unfall nicht verhandlungsfähig ist. Laut Vernehmungsprotokollen von Scharinger aus der Vergangenheit war Starzer durchaus operativ in den BUWOG-Kauf involviert, was Starzer zurückwies.

Die Befragung von Starzer wird heute voraussichtlich den ganzen 17. Prozesstag in Anspruch nehmen. Später sind die Privatbeteiligtenvertreter am Wort, die sich über das Verfahren den ihnen angeblich entstanden Schaden am Regressweg zurückholen wollen. Es sind das die damalige BUWOG-Interessierte CA Immo und der Staat, die sich durch angebliche Schmiergeldzahlungen geschädigt fühlen. Die Schadenssumme könnte über 200 Mio. Euro liegen.