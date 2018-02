Meryl Streep: Veränderung durch Missbrauchsdebatte

Hollywood-Superstar Meryl Streep (68) geht davon aus, dass die aktuelle Missbrauchsdebatte wirkliche Veränderungen in der Schauspielbranche mit sich bringen wird. „Aus meiner Sicht als Feministin erleben wir gerade den optimistischsten Moment in 40 Jahren - mit dem Preis einiger sehr zerstörter Frauenleben“, sagte Streep in New York.

Zugleich sagte die Schauspielerin, dass viele der aktuellen Fälle von sexuellem Missbrauch wie der des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein in einem anderen Berufsumfeld nicht geschehen wären. „Unsere Kultur wird von den Männern an der Spitze bestimmt. Wenn der Vorstand der Weinstein Company zur Hälfte mit Frauen besetzt wäre, dann wäre nichts von alldem passiert“, so Streep.

Insgesamt gab sich die dreifache Oscar-Gewinnerin zuversichtlich: „Die ganze Welt wird sich verändern, wenn wir Gleichberechtigung haben und Partnerschaftlichkeit erleben. Es geht nicht darum, jemanden zu ersetzen - es geht darum zu teilen.“