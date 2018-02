Gesellschaftsanalyse in Romanform

Mit ihrer Romantrilogie um den sozialen Abstieg eines Musikfreaks und Plattenladenbesitzers hat die französische Schriftstellerin Virginie Despentes 2015 die Kritiker begeistert. Nun ist der zweite der drei Teile auf Deutsch erschienen. In „Das Leben des Vernon Subutex 2“ verwebt Despentes erneut die Lebensgeschichten ihrer Figuren zu einer Analyse der gesellschaftlichen Umbrüche in Frankreich. Das Schicksal von Titelheld Vernon Subutex nimmt eine bizarre Wende: Vom Clochard, der in den Hügeln von Paris lebt, wird er zum Propheten wider Willen.

