Eurobarometer: Skepsis bei Migrationspolitik

Die Österreicher fühlen sich der Europäischen Union wieder stärker verbunden, grundsätzlich ist das Bild der EU aber etwas neutraler geworden. Besonders skeptisch - im Vergleich zu anderen Ländern - sehen die Bürger hierzulande die Migrationspolitik der EU, wie aus dem heute vorgestellten Eurobarometer der EU-Kommission in Wien hervorgeht.

Als Top-Drei-Assoziationen mit der EU nannten die Österreicher in der im Herbst 2017 durchgeführten Befragung die „Freiheit , überall in der EU zu reisen, zu studieren und zu arbeiten“ (54 Prozent) und den Euro (51 Prozent).

An dritter Stelle liegt mit 48 Prozent die Wahrnehmung, dass es „nicht genug Kontrollen an den Außengrenzen“ gibt. EU-weit liegt dieser Wert nur bei 23 Prozent. „Das ist besonders interessant, da Österreich ja keine Außengrenzen hat“, so Jörg Wojahn, Vertreter der EU-Kommission in Österreich.

78 Prozent fühlen sich als EU-Bürger

Trotz der Skepsis der Österreicher in puncto EU-Migrationspolitik ist der Wert jener, die sich mit der EU verbunden fühlen, zuletzt deutlich gestiegen. 55 Prozent (plus zehn Prozent) der Befragten fühlen sich stark mit der EU verbunden, das ist exakt der gleiche Wert wie in den EU-28.

78 Prozent fühlen sich als EU-Bürger, nur 22 Prozent haben nicht das Gefühl, EU-Bürger zu sein; hier liegt die Zustimmung zur Union acht Prozentpunkte höher als im EU-Durchschnitt (70 Prozent).

Insgesamt wird die EU von den Österreichern relativ neutral gesehen (39 Prozent), 32 Prozent erleben die Union als Ganzes positiv, 28 Prozent negativ. Trotzdem glauben noch immer 47 Prozent, dass die Republik die Zukunft besser ohne EU bewältigen würde, 53 Prozent sagen, dass es Österreich als Teil der EU besser gehen werde.

Und auch in puncto Vertrauen zeigt sich ein durchwachsenes Bild: Nur 38 Prozent vertrauen der EU als Ganzes (EU-weit: 41 Prozent), etwas höher ist das Vertrauen in das EU-Parlament und die EU-Kommission als Einzelinstitutionen.