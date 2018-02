Olympia: Rang zwölf im RTL macht Veith Mut

Für Österreichs Damen hat es heute im oympischen RTL nicht zu Spitzenplätzen gereicht. Vor allem Anna Veith, die als Zwölfte beste ÖSV-Läuferin war, hat aus diesem Rennen aber einiges mitgenommen. Sie habe in beiden Läufen Spaß gehabt und freue sich über die Fortschritte nach ihrer Verletzung, sagte die 28-Jährige. Beim Super-G am Samstag (3.00 Uhr) will die Titelverteidigerin dann so richtig angreifen.

