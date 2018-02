Syrien: Lage für Mogherini „äußerst ernst“

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat die Lage in Syrien als „äußerst ernst“ bezeichnet. Zur Drohung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gegen Syriens Staatschef Baschar al-Assad wegen des Einsatzes von C-Waffen wollte Mogherini heute vor dem EU-Außenrat in Sofia aber nicht konkret Stellung beziehen. Sie meinte lediglich, es sei wichtig, den Einsatz von C-Waffen zu überprüfen.

Mogherini: Einheitliche Haltung in EU

In Syrien selbst sei die Situation weit von einer Lösung entfernt. Dies zeigten auch die jüngsten Kämpfe. Dass die EU angesichts der Krise in Syrien Probleme mit einer einheitlichen Haltung habe, wies sie zurück. „Wenn es einen Bereich gibt, wo die EU mit einer Stimme spricht und dasselbe Lied singt, ist es die Sicherheitspolitik“, so Mogherini.

Die bulgarische Außenministerin Ekaterina Zaharieva sagte zu Beginn des informellen EU-Rats in Sofia zur Lage in Syrien, diese sei alles andere als friedlich. Die Ereignisse der vergangenen Wochen mit mehr als 300 zivilen Opfern hätten dies gezeigt. Die EU müsse „geeint und gemeinsam vorgehen“.

FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl riet vor dem EU-Außenrat zu Vorsicht bei Aussagen über „rote Linien“ im Syrien-Konflikt. Angesprochen auf die Aussage von Macron, der den Einsatz von C-Waffen als Überschreiten einer roten Linie bezeichnet hat, sagte Kneissl in Sofia, „man sagt immer rote Linien. Und was dann?“ Es habe bedauerlicherweise in den letzten Kriegsjahren immer wieder C-Waffeneinsätze gegeben, so Kneissl.