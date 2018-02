Olympiabronze für Biathlet Landertinger

Dominik Landertinger hat heute Österreichs erste Biathlonmedaille bei den Olympischen Winterspiele in Pyeongchang geholt. Der 29-jährige Tiroler gewann im Einzel-Bewerb über 20 km dank einer fehlerfreien Schießleistung Bronze. Gold ging trotz zweier Strafminuten an den Norweger Johannes Thingnes Bö, Silber an den fehlerfreien Slowenen Jakov Fak.

Auf den Sieger fehlten Landertinger nur 14,2 Sekunden. Für Landertinger ist es die vierte Olympiamedaille seiner Karriere, die zweite in einem Einzel-Rennen nach Silber im Sprint 2014 in Sotschi. Seinen WM-Titel im Massenstart hatte er 2009 ebenfalls in Pyeongchang gewonnen.