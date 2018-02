Streifzug durch die Moderne

Pablo Picasso, Gustav Klimt, Joan Miro, Henri Matisse, Andy Warhol und andere Größen der Malerei der letzten hundert Jahre finden sich seit Freitag vereint an den Wänden des Wiener Leopold Museums. Der Grund ist die Ausstellung mit dem Titel „Wow! The Heidi Horten Collection“. Erstmals gewährt die Milliardärin und Mäzenin Heidi Goess-Horten Einblicke in ihre umfassende Privatsammlung, die als eine der wichtigsten und größten der modernen Kunst gilt.

