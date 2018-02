Tillerson zu Krisengespräch bei Erdogan

US-Außenminister Rex Tillerson ist heute zu Gesprächen in Ankara eingetroffen, um eine drohende Konfrontation mit der Türkei abzuwenden. Für den Abend war ein Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan geplant, morgen Früh will Tillerson mit seinem Kollegen Mevlüt Cavusoglu zusammenkommen.

Im Zentrum der Gespräche steht die US-Militärhilfe für die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien. Die Türkei fordert seit Langem ein Ende der Unterstützung für die YPG. Ankara betrachtet die Gruppe als Terrororganisation und geht seit Wochen in der syrischen Region Afrin gegen sie vor. Die USA schätzen die YPG jedoch als schlagkräftigen Verbündeten im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Drohende direkte Konfrontation in Syrien

Erdogan hat den USA vorgeworfen, der YPG 5.000 Lastwagen und 2.000 Flugzeuge voll mit Waffen geliefert zu haben. Vor seinem Krisengespräch mit Erdogan versicherte Tillerson, die USA hätten „niemals schwere Waffen“ an die YPG geliefert. Ohne einen Kurswechsel der beiden NATO-Partner droht eine direkte Konfrontation ihrer Truppen in Nordsyrien, doch beharren bisher beide Seiten auf ihrer Position.

Erdogan hat wiederholt gedroht, die Offensive von Afrin auf andere YPG-kontrollierte Gebiete wie die Stadt Manbidsch auszudehnen. Er warnte die USA, wenn sie nicht ihre Soldaten abzögen, die in der Stadt zur Unterstützung der YPG stationiert sind, werde die Türkei sie als „Terroristen“ betrachten und ihnen eine „osmanische Ohrfeige“ verpassen.