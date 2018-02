Schießerei am Valentinstag

17 Tote und zahlreiche Verletzte, so lautet die jüngste Opferbilanz nach der Schießerei an einer Schule im US-Bundesstaat Florida am Valentinstag. Der mutmaßliche Täter Nikolas Cruz, ein 19-jähriger Ex-Schüler, war bereits im Vorfeld immer wieder aufgefallen, etwa durch unzählige Bilder von Waffen in Sozialen Netzwerken. Doch es gibt noch eine weitere Auffälligkeit, die Cruz auch mit anderen Amokläufern in den USA teilt: Er hatte offenbar ein schwieriges Verhältnis zu Frauen, belästigte sie und war auch gewalttätig.

