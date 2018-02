Tote an US-Schule: Verdächtiger „verrückt nach Waffen“

Erneut sind nach Schüssen an einer Schule im US-Bundesstaat Florida 17 Menschen gestorben und zahlreiche weitere verletzt worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um Nikolas Cruz, einen 19-jährigen Ex-Schüler. Laut Polizei wurde Cruz aus disziplinären Gründen suspendiert. Mitschülern zufolge habe er ein auffälliges und aggressives Verhalten an den Tag gelegt. Er sei zudem „verrückt nach Waffen“ gewesen, so ein Schüler. Laut einem anderen hatten Schüler im Vorfeld gescherzt, dass im Falle eines Schulmassakers wohl Cruz der Täter sein werde. Cruz wurde festgenommen.

Mehr dazu in „Nicht überrascht, dass er es war“