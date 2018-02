Olympia: Biathlet Landertinger holt Bronze

Biathlet Dominik Landertinger hat bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang im Einzel über 20 km Bronze erobert. Der Wahltiroler, der vor vier Jahren in Sotschi Silber im Sprint geholt hatte, blieb gestern am Schießstand fehlerfrei und musste sich nur dem Norweger Johannes Thingnes Bö, der seinen ersten Olympiasieg holte, und dem Slowenen Jakov Fak um 12,2 bzw. 5,5 Sekunden geschlagen geben.

