Olympia: Shiffrin will im Slalom nachlegen

Der Weg zum Sieg im Damen-Slalom wird heute (2.00/5.15 Uhr, live in ORF eins) wohl nur über Mikaela Shiffrin führen. Die Olympiasiegerin von Sotschi hat sich gestern in Yongpyong schon Gold im RTL geholt und ist 24 Stunden später erneut die Favoritin. Seit der WM 2013 in Schladming ist die 22-jährige US-Amerikanerin bei Großereignissen im Slalom unbesiegt.

