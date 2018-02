Kickl inspizierte Polizeipferde in München

Die Pläne von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) für eine berittene Polizei nehmen immer konkretere Formen an. Gestern besuchte er im Rahmen eine Visite in München die dortige Reiterstaffel, um sich ein Bild zu machen. Polizeivertreter an Ort und Stelle versuchten dabei, Kritik von Tierschützern zu entkräften.

APA/Barbara Gindl

Seit 120 Jahren gibt es die Reiterstaffel in München, für die 41 Tiere umfassende Einheit sind 32 Polizeibeamte zuständig. Dienststellenleiter Andreas Freundorfer zeigte sich gegenüber Kickl überzeugt von seiner Reiterstaffel. Nicht nur bei repräsentativen Anlässen, wie dem Oktoberfest, sondern auch als Streifen hätten sich die Tiere bewährt. Zudem stärkten sie das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung.

15 „Dienstjahre“ für Pferde

Auch Kritik von Tierschützern begegneten die Münchner Polizisten. „Wenn es allen Freizeitpferden so gut gehen würde wie unseren Tieren, wäre die Welt gerechter“, meinte Polizeioberrat Peter Hartwich. Die Beamten entwickelten eine persönliche Beziehung zu den Pferden - vom anfänglichen Training bis zum „Ruhestand“, wo die Tiere weiter besucht würden. 15 „Dienstjahre“ verbringt ein Pferd bei der Polizei.

Das Angebot, selbst auf ein Pferd zu steigen, nahm der Innenminister wahr und hielt sich im Sattel. Bis Mitte dieses Jahres will er die Planungen für Österreich abgeschlossen haben, im Sommer 2019 soll der Probebetrieb in Wien - etwa in Grünbereichen, aber auch im Zentrum - starten.

Grenzkontrollen vor Verlängerung

Zuvor hatte sich Kickl mit seinem bayrischer Amtskollegen Joachim Herrmann (CSU) auf die Verlängerung der im Zuge der Flüchtlingskrise eingeführten Kontrollen an der gemeinsamen Grenze geeinigt. Bis Mai läuft die derzeitige Regelung noch, dann müsste die EU-Kommission einer Verlängerung der Maßnahme zustimmen. So lange die europäischen Außengrenzen nicht genügend geschützt seien, müsse man die Binnenkontrollen fortsetzen. Kickl: „Es wäre unverantwortlich, jetzt im Mai darauf zu verzichten.“

Innenminister Kickl (FPÖ) und sein bayrischer Amtskollege Herrmann (CSU) sind sich einig, die Grenzkontrollen beizubehalten.

Schrittweise abbauen wollen Bayern und Österreich auch Verzögerungen und Störungen für den Verkehr, die durch die Grenzkontrollen verursacht wurden. Von Herrmann „mit Vehemenz angesprochen“ wurde Kickl auch laut eigener Aussage auf eine mögliche Verlegung der Kontrollen auf österreichische Seite. Österreichs Innenminister verwies dabei auf eine Machbarkeitsstudie der ASFINAG, die noch nicht abgeschlossen sei.