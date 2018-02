IKG-Präsident zu Antisemitismusbericht im ZIB2-Studio

Die Zahl der antisemitischen Übergriffe in Österreich ist wieder gestiegen, zeigt der Antisemitismusbericht des Forum gegen Antisemitismus. In den letzten drei Jahren haben sie sich verdoppelt: Mehr als 500 Übergriffe hat es 2017 gegeben, die Mehrheit hat einen rechtsradikalen Hintergrund.

Heuer schon 19 Amokläufe an US-Schulen

Erneut sind nach Schüssen an einer Schule im US-Bundesstaat Florida 17 Menschen gestorben und zahlreiche weitere verletzt worden. Das ist heuer bereits das 19. Vorkommnis mit Schusswaffen an einer Schule in den USA. Doch Regierung und Parlament haben Forderungen nach einer Verschärfung der Waffengesetze bisher eine Absage erteilt.

Ramaphosa folgt Zuma

Nach bald einem Jahrzehnt an der Macht hat Jacob Zuma, dem zahlreichen Korruptionsvorwürfe zur Last gelegt werden, sein Rücktrittsgesuch eingereicht, wenn auch nicht ganz freiwillig. Der neue starke Mann Südafrikas ist der 65-jährige Millionär Cyril Ramaphosa.

Die „Mini“-Atomwaffen

Der Rüstungswettlauf zwischen den USA und Russland ist wieder im vollen Gange. Es geht um Atomwaffen, die einen geringeren Schaden anrichten sollen und daher eher eingesetzt werden könnten.

„Alles Geld der Welt“

Der neue Film von US-Star-Regisseur Ridley Scott.

