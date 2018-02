Luftverschmutzung durch Konsumprodukte unterschätzt

Erdölbasierte Produkte wie Farben, Putzmittel, Parfum und Pestizide tragen zu einer bestimmten Art von Luftverschmutzung genau so viel bei wie Autoabgase – das gilt laut einer neuen Studie zumindest in Städten in den USA.

Mehr dazu in science.ORF.at