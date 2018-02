Sprung über Geländer - Schüler schwer verletzt

Ein 13-Jähriger ist gestern in seiner Schule in Kremsmünster (Oberösterreich) über ein Stiegenhausgeländer gesprungen und am Kopf verletzt worden. Die Schwere der Verletzungen sei allerdings noch nicht abschätzbar, hieß es am Abend aus dem Spital.

Mehr dazu in ooe.ORF.at