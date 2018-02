USA: Russland drohen wegen Cyberattacke „Konsequenzen“

Die USA haben Russland für die Cyberattacke mit der Schadsoftware „NotPetya“ verantwortlich gemacht und Moskau „internationale Konsequenzen“ angedroht. „Im Juni 2017 startete das russische Militär die zerstörerischste und kostspieligste Cyberattacke in der Geschichte“, so das Weiße Haus gestern.

Die Software habe Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Ziel sei eine „Destabilisierung der Ukraine“ gewesen. Zuvor hatte bereits Großbritannien der russischen Regierung vorgeworfen, hinter „NotPetya“ zu stecken. Russland weist das zurück.

Tausende Rechner weltweit befallen

Die Schadsoftware „NotPetya“ hatte vergangenes Jahr weltweit Tausende Computer befallen. Die Attacke begann in der Ukraine und Russland und breitete sich von dort weiter aus. Betroffen waren vor allem international agierende Unternehmen sowie wichtige Infrastruktur wie die Strahlenmessung an der Ruine des ukrainischen Atomkraftwerks Tschernobyl und die Häfen in Mumbai und Amsterdam.

„NotPetya“ nutzte, wie bereits im Mai 2017 die Schadsoftware „WannaCry“, eine Schwachstelle auf Microsoft-Rechnern aus. Auf infizierten Rechnern wurden Daten verschlüsselt und Nutzer aufgefordert, 300 Dollar in der Internetwährung Bitcoin zu überweisen. Gedroht wurde mit der Löschung von Daten.