Für „guten Ruf“: Auslandspolen sollen Polen-Kritiker melden

Im Ausland lebende Polen sollen mutmaßlich antipolnische Äußerungen in Zukunft an die Behörden melden. Ein entsprechender Brief von Senatspräsident Stanislaw Karczewski wurde an Botschaften und Konsulate des Landes weltweit versandt - auch in Wien. Laut den Angaben Karczewskis sollten „Äußerungen, Darstellungen und Meinungen, die den guten Ruf Polens beeinflussen, dokumentiert werden“. Hintergrund des Briefes ist das umstrittene Holocaust-Gesetz des Landes.

